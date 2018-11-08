Юрий Хачатуров вернулся в Армению

Бывший генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, обвиняемый в Армении в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года, 4 ноября вернулся в Армению. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сообщил адвокат Хачатурова Мигран Погосян.

«4 числа он вернулся, то есть, когда официально было опубликовано решение о его освобождении от должности, он сдал дела, после чего посетил могилу матери в Грузии, а с 4 декабря находится в Армении. То есть, вечером 2 числа было опубликовано решение о его освобождении, 4 числа он уже находился в Армении», - сказал Погосян.

По словам адвоката, с Хачатуровым после его возвращения следственные действия не проводились.

«Причина не в том, что его не было в Армении. В предыдущий раз, когда в июле, до предъявления обвинения, ему направили повестку о вызове на допрос, он приехал из России и явился в следственный орган. В данном случае повестку не направили, то есть, сочли, что нет необходимости», - сказал он.

На вопрос Радио Азатутюн, есть ли опасения, что теперь мера пресечения в отношении Хачатурова будет изменена с залога на арест, Мигран Погосян ответил: «В уголовном судопроизводстве залог как раз является альтернативной аресту мерой пресечения, то есть арест в отношении Юрия Хачатурова уже есть, он был заменен на альтернативную меру пресечения – залог. Законодательство не позволяет применять альтернативную залогу меру пресечения в виде ареста. Изменение меры пресечения возможно лишь в том случае, если обвиняемый нарушит условия уже избранной меры пресечения – залога».

Хачатуров был назначен генеральным секретарем ОДКБ 14 апреля 2017 года сроком на три года.

Юрию Хачатурову, который в 2008 году был начальником Ереванского гарнизона, а затем первым заместителем министра обороны Армении, в июле этого года в Армении было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване. Решением суда он был освобожден под залог в 5 млн драмов (10 тыс. долларов) и с начала августа в Москве продолжал выполнять обязанности генсека ОДКБ. Армения предложила странам-партнерам по ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря, и 2 ноября он был освобожден от этой должности.