«Считаю, что РПА должна участвовать в выборах» - Ара Баблоян

По мнению председателя Национального собрания Армении, члена Республиканской партии Армении (РПА) Ара Баблояна, РПА должна участвовать во внеочередных парламентских выборах, которые назначены на 9 декабря. Об этом Баблоян сказал на брифинге с журналистами в Национальном собрании.

На вопрос, как он оценивает шансы РПА, Баблоян ответил, что у РПА есть серьезный человеческий и профессиональный потенциал, и он считает, что этот потенциал следует использовать для дальнейшего развития.

Спикер НС сказал, что он сам не будет баллотироваться на выборах. «Считаю, что я достаточно был в политике, и теперь нужно дать дорогу молодым, но в то же самое время опытным и знающим людям, считаю, что такие есть», - сказал Ара Баблоян.

Отметим, что сегодня ранее на своей странице в Facebook запись сделал бывший министр обороны, член РПА Виген Саргсян, отметив, что РПА обязательно должна принять учатсие в предстоящих выборах.

«Таким образом состоявшаяся политическая партия после смены власти вместо того, чтобы быть «в обиде» на свой народ, представит заявку на служение ему в новом статусе. Находиться в оппозиции – не значит получить привилегию, административный рычаг, высокое общественное положение. Это почетная возможность покаяться за совершенные ошибки на деле, а не на словах. Долгие годы находящаяся у власти партия просто не имеет права взять накопленный опыт, знания, профессиональную команду и уйти из общественной жизни, забрав все это с собой, "умыв руки"», – написал Виген Саргсян.

На днях в интервью Радио Азатутюн пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Эдуард Шармазанов также отметил, что РПА склоняется к участию в предстоящих выборах, и заявил, что по итогам выборов РПА будет представлена в парламенте как радикальная оппозиция.

Избирательная кампания на парламентских выборах стартует 26 ноября и продлится до 7 декабря. Процесс подачи заявок партиями и блоками на участие в выборах уже начался, конечный срок истекает 14 ноября. Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря.