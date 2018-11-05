Шармазанов: Наша страна нуждается в реальной власти и реальной оппозиции

Пресс-секретарь Республиканской партии Армении (РПА), вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов в беседе с Радио Азатутюн заявил, что после предстоящих в декабре внеочередных парламентских выборов РПА будет представлена в парламенте как радикальная оппозиция.

По словам Шармазанова, окончательное решение об участии в выборах будет принято на конференции либо на заседании совета партии в конце текущей недели, но уже можно сказать, что РПА склонна принять участие в выборах.

Что касается избирательного списка, то в него будут включены люди, представляющие партию. Он, в частности, назвал имена Вигена Саргсяна, Армена Ашотяна, Арпине Ованниясн, Ваграма Багдасаряна, Давида Арутюняна.

Бизнесменов, прежде приносивших РПА на выборах десятки тысяч голосов, на этот раз в списке не будет. По словам Шармазанова, они давно уже поддерживают новую власть во главе с Николом Пашиняном.

«В РПА осталось политическое крыло партии, что хорошо», - считает он.

Кстати, смены председателя партии не будет, поскольку, по словам Шармазанова, это возможно сделать лишь на съезде, но сейчас нет времени проводить съезд, они едва успеют подготовиться к выборам.

Пресс-секретарь бывшей правящей партии исключил возможность того, что РПА не пройдет в парламент, подчеркнув, что они идут на выборы не для того, чтобы получить большинство или с целью реванша, а хотят быть в парламенте реальной оппозицией.

«У меня были встречи с широкими кругами общественности, и я убежден, что в случае правильной работы и представления своей работы Республиканская партия будет иметь довольно серьезное представительство в парламенте», - заявил он.

Эдуард Шармазанов убежден, что сегодня единственной реальной оппозицией является РПА, ни одна другая сила не критикует правительство Пашиняна, все остальные ему аплодируют. Однако, по мнению Шармазанова, без критики Пашинян спустя короткое время встанет перед серьезными проблемами. Следовательно, именно из его интересов исходит наличие в новом Национальном собрании реальной оппозиции, считает пресс-секретарь РПА.

«Эта страна не нуждается в формальной оппозиции. Наша страна нуждается в реальной власти и в реальной оппозиции, и каждая из них должна выполнять свою функцию и защищать интересы Республики Армения», - сказал Шармазанов.