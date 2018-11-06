Феликс Цолакян примет участие в выборах по списку «Гражданского договора»

Исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян примет участие во внеочередных выборах в Национальное собрание по списку партии «Гражданский договор». Об этом Цолакян сказал на брифинге с журналистами в Национальном собрании.

По слвоам Цолакяна, ему было сделано предложение и он согласился.

«Я дорог не перекрывал, не шагал, этого не было, но я выразил свое отношение во время выборов. После этого я заявил, что всеми способами готов помочь, поддержать. Сейчас настал момент поддержать, и я хочу поддержать таким образом», - сказал и. о. главы МЧС.

Цолакян сообщил, что будет баллотироваться по рейтинговой системе в Ширакской области Армении. Он также отметил, что партийным не был и не будет.

Отметим, что 1 мая 2008 года Цолакян был единственным депутатом фракции Республиканской партии Армении (РПА), проголосовавшим за выдвинутого на должность премьер-министра Никола Пашиняна, заявив, что действовал «под диктовку своей совести». Спустя месяц Цолакян заявил о выходе из фракции РПА.

Избирательная кампания на внеочередных парламентских выборах стартует 26 ноября и продлится до 7 декабря. Процесс подачи заявок партиями и блоками на участие в выборах уже начался, конечный срок истекает 14 ноября. Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря.