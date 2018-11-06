Ереван не подтверждает и не опровергает намерение выдвинуть на должность генсека ОДКБ кандидатуру Вагаршака Арутюняна

До начала саммит ОДКБ осталось всего два дня, но официальный Ереван не подтверждает и не опровергает информацию о том, что на должность генерального секретаря организации намерен выдвинуть кандидатуру бывшего министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна.

Неофициальная информация о кандидатуре Арутюняна, возглавлявшего военное ведомство Армении в 1999-2000 годах, циркулирует уже несколько дней.

Пресс-секретарь исполняющего обязанности премьер-министра Армении Арман Егоян сегодня лишь сообщил Радио Азатутюн, что официально не может подтвердить эту информацию.

«Я знаю, что такая информация циркулирует, но в данный момент пока не могу официально ее подтвердить», - сказал он.

На эту тему сегодня в Национальном собрании чуть больше сообщил заместитель министра иностранных дел Карен Назарян. На вопрос Радио Азатутюн, подтверждает ли он, что кандидатом от Армении на должность генерального секретаря ОДКБ является Вагаршак Арутюнян, дипломат ответил: «Я не могу что-либо подтвердить или опровергнуть в этом смысле. Я отметил, что вопросы обсуждаются, проводятся консультации. Для Армении очень существенна непрерывность деятельности ОДКБ и репутация этой организации».

Назарян ожидает, что по итогам предстоящего в Астане 8 ноября саммита ОДКБ в этот вопрос будет внесена ясность.

«Вы знаете, что вопрос назначения генерального секретаря обсуждается Советом коллективной безопасности по представлению или предложению Совета министров иностранных дел. Вопрос замены генерального секретаря никак не регулируется. Об этом уже говорил министр иностранных дел. И именно на это направлены те консультации, которые в данный момент проводятся. Я бы не хотел предвосхищать обсуждения 8 числа, они, как вы знаете, закрытые», - сказал замглавы МИД Армении.

Согласно статье 17 Устава ОДКБ, генеральный секретарь блока занимает эту должность в течение трех лет. Учитывая, что представлявший Армению Юрий Хачатуров занимал эту должность с 14 апреля 2017 года, предполагается, что до апреля 2020 года должность генсека ОДКБ должно занимать лицо, представляющее официальный Ереван.

Между тем, согласно российским СМИ, в настоящее время в организации обсуждается вопрос назначения на должность генсека ОДКБ представителя Беларуси. В частности, вчера московская газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои дипломатические источники в трех странах альянса написала, что в организации обсуждается кандидатура государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася и что, по всей вероятности, Зась займет кресло генерального секретаря организации, однако окончательное решение по этому вопросу будет принято 8 ноября на саммите ОДКБ в Астане.

2 ноября стало известно, что представляющий Армению Юрий Хачатуров был освобожден от должности генерального секретаря ОДКБ. Исполнение обязанностей генерального секретаря этой военно-политической организации, объединяющей 6 стран (Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан), было временно возложено на заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова.

Юрию Хачатурову, который в 2008 году был заместителем министра обороны Армении и начальником Ереванского гарнизона, в Армении в июле этого года было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года. Решением суда он был освобожден под залог в 5 млн драмов (10 тыс. долларов) и с начала августа в Москве продолжал выполнять обязанности генсека ОДКБ.

После выдвижения обвинения Хачатурову Армения предложила странам-партнерам по ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.