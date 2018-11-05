МИД Армении не отрицает, что обсуждается назначение генсеком ОДКБ Станислава Зася

В Министерстве иностранных дел Армении, по сути, не отрицают, что обсуждается назначение на должность генерального секретаря ОДКБ государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася.

На вопрос Радио Азатутюн, обсуждается ли кандидатура Зася, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян ответила: «Вопрос о новом генеральном секретаре ОДКБ находится на этапе консультаций. Эти обсуждения носят в определенной степени конфиденциальный характер и проходят непублично. Уважая этот принцип, мы не можем предоставить дополнительную информацию, не повредив этим обсуждениям».

Об обсуждении назначения представителя Беларуси на должность генсека ОДКБ вчера сообщила московская газета «Коммерсантъ», ссылаясь на свои дипломатические источники в трех государствах-членах блока, согласно которым в ближайшие три года, по всей вероятности, кресло генсека организации займет Станислав Зась.

В то же время, «Коммерсантъ» пишет, что окончательное решение по этому вопросу будет принято 8 ноября на саммите ОДКБ в Астане.

2 ноября стало известно, что представляющий Армению Юрий Хачатуров был освобожден от должности генерального секретаря ОДКБ. Исполнение обязанностей генерального секретаря этой военно-политической организации, объединяющей 6 стран (Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан), было возложено на заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова.

Юрию Хачатурову, который в 2008 году был заместителем министра обороны Армении и начальником Ереванского гарнизона, в Армении в июле этого года было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года. Решением суда он был освобожден под залог в 5 млн драмов (10 тыс. долларов) и с начала августа в Москве продолжал выполнять обязанности генсека ОДКБ.

После выдвижения обвинения Хачатурову Армения предложила странам-партнерам по ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.

Юрий Хачатуров занимал должность генерального секретаря ОДКБ с 14 апреля 2017 года.