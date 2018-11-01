«Комменрсантъ»: «В карабахском урегулировании наметились передвижения»

В статье под заголовком «В карабахском урегулировании наметились передвижения» российский «Коммерсантъ» сегодня пишет, что, несмотря на отсутствие прогресса в урегулировании, зачастившие в регион международные посредники не оставляют попыток сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки.

«Коммерсантъ» также обращается к визиту на Южный Кавказ советника президента США по вопросам национальной безопасности и пишет, что Джон Болтон в Ереване сделал неожиданное предположение, сказав, что после переизбрания премьер-министром Никол Пашинян получит карт-бланш на более решительные шаги на переговорах с Баку. Ранее, продолжает российское издание, в схожем ключе высказался и завершающий свою миссию в Армении посол США Ричард Миллз.

Газета подчеркивает, что реакция Пашиняна на заявление американского чиновника была довольно жесткой. Пашинян сказал, что «не может быть какого-то решения, которое не будет приемлемо для народов Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха - ред.) и для властей Арцаха». Использовав неприемлемое для Баку историческое название «Арцах», напоминающее о провинции древней Великой Армении, армянский лидер вновь продемонстрировал, что в карабахском вопросе занимает более радикальную позицию, чем его предшественники, пишет российское издание.

Вчера пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в ответ на вопрос «Коммерсанта» в свою очередь заявила: «В программе правительствачетко закреплено, что Арцах, как основная сторона конфликта, должен иметь определенный голос и вовлеченность в процесс урегулирования. Действия армянской стороны нацелены на продолжение мирного процесса именно в рамках данной логики».

Российская газета также констатирует, что на эту инициативу армянской стороны по изменению формата переговоров какой-либо официальной реакции со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ так и не последовало.

На эту тему «Коммерсантъ» побеседовал также с руководителем научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексеем Малашенко, по мнению которого Минская группа не может принять предложение об изменении формата переговоров по Карабаху в силу неприемлемости этого предложения для Баку, и это еще раз показывает, что этот международный механизм продолжает работать вхолостую.

По утверждению Малашенко, Никол Пашинян понимает, что карабахская проблема останется нерешаемой и реального диалога с Баку у Еревана не будет, однако он «сознательно повышает планку требований, чтобы хотя бы укрепить свои позиции на родине».