Армения ведет переговоры по урегулированию карабахского конфликта в рамках своей позиции - Зограб Мнацаканян

Армения ведет переговоры по урегулированию карабахского конфликта в рамках своей позиции, сегодня после заседания правительства на брифинге с журналистами заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, в частности, отвечая на вопрос о то, как он относится к заявлению завершающего свою работу в Армении посла США Ричарда Миллза о «территориях в обмен на мир».

«Мы работаем в рамках наших позиций, ведем переговоры в рамках наших позиций, и мы продолжим делать то, что делаем в рамках наших позиций», - сказал Мнацаканян.

Посол США в Армении Ричард Миллз на днях в интервью EVN Report сказал: «Когда я впервые сюда приехал, я был удивлен тем, что большинство встретившихся мне армян против возвращения захваченных территорий как части переговорного процесса».

Миллз отметил, что возвращение этих территорий соответствует Мадридским принципам.

«Долгое время в представлениях моего правительства эти территории изначально были захвачены как вариант достижения мира», - сказал покидающий Армению посол, добавив, что понимает, что, к примеру, апрельская война 2016 года еще больше усложняет этот процесс для армян, «однако жестокая реальность состоит в том, что любое урегулирование требует возвращения определенных захваченных территорий».