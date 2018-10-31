Мы лучше умрем, чем станем крышей для тех, кто раньше приносил голоса РПА - Ален Симонян

По словам депутата парламентской фракции «Елк», представителя партии «Гражданский договор» Алена Симоняна, кандидат в премьер-министры Никол Пашинян завтра использует трибуну Национального собрания, чтобы побеседовать с гражданами Армении.

В беседе с Радио Азатутюн Симонян сказал, что если есть вопросы, они прозвучат и будут даны ответы на них, чтобы ни у кого не возникло сомнения в том, что они по-прежнему открыты и максимально честны в своих действиях.

На вопрос Радио Азатутюн, чем обусловлено выдвижение Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры, есть ли какие-то опасения или Пашинян вновь использует возможность представить общественности свои программы, Ален Симонян ответил: «Опасений нет, но есть желание, есть удобный повод еще раз побеседовать с народом Армении, использовать эту трибуну, а также еще раз дать возможность, если есть вопросы, чтобы эти вопросы прозвучали и были получены ответы на эти вопросы, чтобы в дальнейшем ни у кого не было сомнений в том, что мы по-прежнему открыты и максимально честны в наших действиях».

На вопрос о том, считает ли он возможным, что те люди, которые прошли в парламент посредством Республиканской партии Армении (РПА), также принеся ей множество голосов, но сегодня из политических соображений отошли от РПА, могут попытаться вновь пройти в парламент посредством партии «Процветающяя Армения», и тогда результаты выборов будут не столь желательными для власти, представитель «Гражданского договора» сказал: «Начну с конца: для нас самым важным компонентом результатов выборов является то, что они отражают реальную картину, остальное уже будет следствием времени и нашей деятельности. Что касается прохождения в парламент в формате партии «Процветающая Армения» или блока «Царукян», думаю, что не мне это комментировать. Мы не можем заставить людей принимать наши личные политические решения. Мы каждый день в политическом смысле даем информацию, озвучиваем наше мнение, но остальное уже должен решать избиратель».

В ответ на вопрос, «значит ли это, что вы не станете крышей для тех лиц, которые могут принести вам тысячи голосов», Симонян сказал: «Мы лучше умрем, чем станем крышей для подобных людей».

Вопрос избрания премьер-министра Национальное собрание обсудит завтра, 1 ноября, в 12:00. Никол Пашинян - единственный кандидат на должность премьер-министра.

24 октября Национальное собрание уже один раз не избрало и. о. премьер-министра Николя Пашиняна на должность главы правительства.

Неизбрание Пашиняна 24 октября стало первым шагом на пути роспуска парламента. Если голосование 1 ноября по какой-либо кандидатуре не приведет к избранию нового премьера, то Национальное собрание будет распущено силой закона.