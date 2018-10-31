Вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 1 ноября – спикер НС

Вопрос избрания премьер-министра Армении будет обсужден 1 ноября в 12:00 на специальном заседании Национального собрания РА. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении председателя НС Ара Баблояна.

Парламентские фракции «Царукян» и «Елк», а также депутаты, ранее покинувшие фракцию Республиканской партии Армении (РПА), вчера выдвинули на должность премьер-министра страны кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна, вновь с условием неизбрания.

Никол Пашинян - единственный кандидат на пост премьер-министра.

Пашинян и его политическая команда заинтересованы в неизбрании нового премьер-министра, посредством чего они добиваются роспуска парламента и проведения досрочных выборов в законодательный орган, в котором сейчас самая крупная фракция представлена бывшей правящей Республиканской партией Армении.

Согласно Конституции Армении, парламент может быть распущен только при условии, что в течение двух недель он дважды не сможет избрать нового премьер-министра.

Союзники Пашиняна, который по тактическим соображениям ушел в отставку с поста премьер-министра 16 октября, заявили, что его выдвинули в кандидаты для того, чтобы обеспечить формальную сторону процедуры.

24 октября Национальное собрание уже один раз не избрало и. о. премьер-министра Николя Пашиняна на должность главы правительства.

Неизбрание Пашиняна 24 октября стало первым шагом на пути роспуска парламента. Если голосование 1 ноября по какой-либо кандидатуре не приведет к избранию нового премьера, то Национальное собрание будет распущено силой закона.

Согласно действующему Избирательному кодексу, внеочередные выборы Национального собрания проводятся не ранее 30 дней и не позднее 45 дней после роспуска парламента.

Указ о назначении внеочередных выборов публикует президент республики одновременно с указом о роспуске Национального собрания.

По предварительным расчетам Никола Пашиняна, внеочередные выборы пройдут примерно 9-10 декабря плюс-минус несколько дней.