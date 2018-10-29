Армен Ашотян: «Мы их за дверь, а они через дымоход»

«Это фарс, это насмешка над демократией», - заявил заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА), депутат Национального собрания Армении Армен Ашотян в беседе с Радио Азатутюн, говоря об обсуждении сегодня на внеочередном заседании парламента поправок к Избирательному кодексу.

«Речь не идет о реализации конституционного права депутатов парламента - созыве внеочередного заседания, ради Бога, можно приветствовать тот факт, что депутаты пользуются своими правами. Фарсом является содержание. Изменение Избирательного кодекса за 40 дней до выборов просто смешно. В особенности объяснение подобного антидемократического шага укреплением демократии – это насмешка над демократией», - заявил Ашотян.

На замечание о том, что Избирательный кодекс реформируется, депутат-республиканец возразил: «Вы считаете, что то, что можно сманипулировать в Армении посредством информационного потока, можно оправдать на самом деле политическими и политологическими процессами?»

«Даже если напишут, что по этому кодексу Республиканская партия получит 33% голосов, принятие этого кодекса, принятие любого кодекса за 40-41 день до выборов – это просто издевательство над европейской демократией, независимо от того, выгоден нам этот кодекс или нет. Это не имеет абсолютно никакого отношения к политическому интересу», - заверил зампред РПА, еще раз подчеркнув, что его оценки «не касаются конституционности этого события, проблема в содержании».

«Неделю назад этот кодекс не прошел. Мы их за дверь, а они через дымоход», - сказал Армен Ашотян.

На вопрос, значит ли это, что блок «Царукян» «через дымоход» внес эти поправки, он возразил: «Нет, не ссорьте нас с блоком «Царукян», все это, извините, ваши журналистские манипуляции. Власть тоже хочет нас рассорить: «Процветающую Армению, «Дашнакцутюн», РПА, а она будет со стороны смотреть на то, что происходит, пытаться насладиться, так сказать, чужими руками каштаны из огня таскать... блок «Царукян», АРФ Дашнакцутюн, «Елк» - другие партии-члены блока «Елк», имеют собственные политические интересы, и мы уважаем эти интересы. И здесь проблема не в том, что «Процветающая Армения» и «Елк» вместе инициировали это заседание, очевидно, что за всем этим стоит власть, скажу больше – за всем этим стоит Никол Пашинян».

На вопрос, продолжилось ли давление, зампред РПА ответил: «О давлении мы много говорили, я знаю также реакцию некоторых моих бывших колллег, думаю, что они хорошо знают, где, кому и как объяснить их эти шаги, которые противоречат позиции фракции Республиканской партии».