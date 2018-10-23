Парламент должен будет вновь собраться для обсуждения поправок к Избирательному кодексу

Парламент вновь соберется на внеочередное заседание для того, чтобы еще раз обсудить поправки к Избирательному кодексу. Это стало ясно после того, как депутат фракции блока «Царукян» Наира Зограбян заявила, что собрано 35 подписей депутатов о поддержке такой инициативы в то время, как для этого необходимо было только 27.

По словам Зограбян, соответствующий документ передан в секретариат Национального собрания.

«Внеочередная сессия парламента будет созвана в понедельник с той же повесткой дня - поправки к Избирательному кодексу», - добавила депутат.

Накануне Национальное собрание провалило принятие пакета поправок к Избирательному кодексу. За законопроект проголосовали 56 депутатов, а для принятия конституционного закона требовалось не менее 63 голосов «за». Помимо республиканцев в голосовании не принял участия также ряд членов фракций АРФ «Дашнакцутюн» и «Царукян», в том числе лидер фракции «Царукян» Гагик Царукян.

Как отметила Наира Зограбян, четыре депутата фракции «Царукян», которые не участвовали в голосовании, отсутствовали по уважительным причинам. По ее словам, в понедельник только один из них, Грант Мадатян, все еще не сможет принять участие в голосовании, поскольку будет находиться за границей.

«Не было абсолютно никаких проблем, связанных с разногласиями. Наполеон Азизян был очень болен и отправился домой в очень плохом состоянии. Вардан Гукасян, полагая, что голосования в этот день не будет, в 17:30 отправился в Гюмри и физически уже не мог поспеть на голосование. А г-н Царукян был в парламенте и уже готов был войти в зал для голосования, но он был одет в неподходящую одежду, и по моему совету он не вошел в зал для голосования, поскольку все равно было ясно, что голосов не хватает. Уверяю вас, что в понедельник у нас будет только один отсутствующий, Грант Мадатян, который в эти дни находится в Крыму», - подчеркнула депутат.

Партия АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) отказалась присоединяться к инициативе по сбору подписей, объясняя это тем, что их предложения о внесении изменений в Избирательный кодекс не были приняты. Тем не менее, по словам главы фракции АРФД Армена Рустамяна, если законопроект вернется в повестку дня Национального собрания, их фракция будет вновь голосовать за него.

Депутат фракции «Елк» Ален Симонян сказал, что они делают все для того, чтобы выборы в декабре прошли по новому Избирательному кодексу. Он охарактеризовал поведение тех, кто не голосовал накануне, как саботаж.

Спикер парламента Ара Баблоян не согласился с данной характеристикой, отметив, что Республиканская партия с самого начала заявляла о своей позиции и честно следовала ей.