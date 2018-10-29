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Политика

Поправки к Избирательному кодексу вновь не приняты

Заседание парламента Армении (архив)

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Национальное собрание Армении сегодня на внеочередном заседании вновь не приняло поправки к Избирательному кодексу, которые неделю назад не получили достаточного числа голосов в парламенте.

Сегодня за законодательный пакет проголосовали 62 депутата, против – 2, воздержавшихся не было. Для принятия проекта необходимы были голоса как миниммум 3/5 от общего числа депутатов, то есть 63 депутатов.

Внеочередное заседание парламента было созвано по инициативе группы депутатов, которые 23 октября организовали сбор подписей.

Проектом поправок правительство, как и обещало в своей программе, хотело перед предстоящими в декабре внеочередными парламентскими выборами наряду с другими изменениями также упразднить так называемую рейтинговую избирательную систему.

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