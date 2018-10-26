«Я провел продуктивные переговоры в Армении» - Джон Болтон

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон после визита в Армению сделал запись в своем микроблоге в Twitter.

Болтон, в частности, написал: «Вчера я совершил приятный визит в Армению, которая является важным другом в регионе. Я провел продуктивные переговоры с премьер-министром и его командой по нацбезопасности».

Джон Болтон прибыл в Армению 24 октярбя, вчера он встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном, и. о. министра иностранных дел Зограбом Мнацаканяном, и. о. министра обороны Давидом Тонояном и секретарем Совета национальной безопасности Арменом Григоряном.

В интервью Радио Азатутюн советник Белого дома по нацбезопасности, в частности, заявил, что США, администрация Трампа считают отношения с Арменией очень приоритетными.

Болтон прибыл в Ереван из Баку, а сейчас находится в Грузии.