Беспокойство Пашиняна о будущем РПА «напоминает крокодиловы слезы» - Армен Ашотян

Беспокойство Никола Пашиняна о будущем Республиканской партии Армении (РПА) «напоминает крокодиловы слезы». Об этом заявил заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА), председатель постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян, комментируя вчерашние заявления исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в парламенте относительно РПА.

«Беспокойство премьер-министра Никола Пашиняна, призывающего к искоренению РПА, о будущим РПА, конечно, напоминает крокодиловы слезы. Будущее Республиканской партии Армении зависит исключительно от членов Республиканской партии Армении и общества, которое должно быть готово отдать свой голос за обновленную, реформированную РПА, исходя из того обстоятельства, что РПА на внутриполитическом поле является исключительной оппозиционной силой, имеющей также четкую национальную идеологическую основу», - сказал Ашотян.

Напомним, что вчера Пашинян призвал Республиканскую партию прекратить заговоры, подчеркнув, что возврата к прошлому не будет.

Обращаясь к провалу с стороны РПА принятия проекта поправок к Избирательному кодексу, Пашинян сказал, что изменение кодекса отвечает интересам именно Республиканской партии, поскольку по старому кодексу эта партия не имеет шансов пройти в парламент. «Неужели нет никого, кто бы объяснил вам вашу выгоду?» - сказал Пашинян.

Ашотян cегодня заявил, что манипуляции вокруг Избирательного кодекса недопустимы.

«Манипуляции вокруг Избирательного кодекса просто недопустимы, они не имеют ничего общего с демократией и свидетельствуют о том, что пока их меч рубит, они готовы рубить все подряд», - отметил зампред РПА.

«Было бы гораздо более желательно, чтобы исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, человек, претендующий на то, чтобы стать будущим премьер-министром, в своем выступлении в Национальном собрании больше говорил об экономике, безопасности и внешней политике страны. К сожалению, вчерашнее выступление вновь доказало, что для премьер-министра внутриполитические игры становятся гораздо более важными, чем стоящие перед страной многочисленные вызовы и те сферы, за которые премьер-министр несет прямую ответственность», - сказал Ашотян.