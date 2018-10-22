Джулиани: «Я признаю Геноцид армян, это исторический факт»

По словам советника президента США Дональда Трампа, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, Геноцид армян – это исторический факт и он признает этот факт.

Сегодня Джулиани посетил мемориальный комплекс «Цицернакаберд», чтобы воздать дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

На вопрос, должна ли администрация президента США Дональда Трампа признать Геноцид армян, Джулиани ответил: «Я признаю Геноцид армян, это исторический факт. Но я адвокат президента США Дональда Трампа и нахожусь здесь в качестве частного лица. Поэтому администрация США должна принять решение по этому вопросу».

Рудольф Джулиани считается одним из влиятельных представителей Республиканской партии США, в течение 8 лет, до 2001 года, он был мэром Нью-Йорка. В январе 2017 года он был назначен президентом США Дональдом Трампом официальным советником по линии кибербезопасности. Джулиани также является адвокатом президента США.

Ожидается, что на этой неделе Ереван посетит советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. На прошлой неделе в Армении находился заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Еще раньше посол США в Армении Ричард Миллз заявил, что в этом году Вашингтон на 14 млн долларов увеличил выделяемую Еревану помощь, а в будущем финансовом году администрация Трампа намерена увеличить помощь Армении на 20 млн долларов.

В ответ на вопрос о перспективах армяно-американских отношений Рудольф Джулиани сказал, что это задача правительств двух стран. «Я нахожусь здесь как частное лицо, чтобы ознакомиться с некоторыми фактами. Я впервые посещаю Армению. Я хорошо знаком с представителями армянской общины США, однако, впервые нахожусь в Армении».