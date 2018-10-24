Завтра в Ереван прибудет советник президента США по нацбезопасности

Завтра, 25 октября, в Ереван прибудет советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Как сообщила Радио Азатутюн пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, в ходе визита запланированы встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, и. о. министра иностранных дел Зограбом Мнацаканяном, и. о. министра обороны Давидом Тонояном, и. о. секретаря Совета национальной безопасности Арменом Григоряном.

На встречах будут обсуждаться вопросы, представляющие взаимный интерес.

Джон Болтон на этой неделе уже посетил Россию, запланированы его визиты также в Грузию и Азербайджан.