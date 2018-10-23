Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Правительство «обязано до внеочередных выборов в парламент изменить Избирательный кодекс» - Иоаннисян

Даниэл Иоаннсян

Смотрите комментарии

По мнению председателя комиссии по избирательным реформам при премьер-министре Даниэла Иоаннсяна, правительство обязано до проведения внеочередных выборов в парламент изменить Избирательный кодекс.

«Шаги революции были следующими: избирается правительство, которое пользуется доверием народа, реформируется Избирательный кодекс и закон о партиях, затем проводятся внеочередные выборы. И в этой части правительство обязано не менять порядок шагов революции. И оно обязано сделать все возможное, чтобы это было сделано», - сказал Иоаннисян.

Вчера правительство попыталось изменить избирательное законодательство, однако самая большая фракция в парламенте – фракция Республиканской партии Армении (РПА), заявила, что выступает против этой инициативы. В результате законопроект не был принят: за него проголосовали 56 депутатов вместо необходимых 63.

Премьер-министр Никол Пашинян уже подал в отставку, и, по сути, внеочередные парламентские выборы в декабре неизбежны. У парламента еще есть время для изменения Избирательного кодекса, депутаты уже инициировали проведение внеочередного заседания по этому вопросу в ближайший понедельник.

По словам Даниэла Иоаннсяна, власти для реформирования закона должны использовать все не запрещенные законом средства: «Если для этого есть необходимость в организации акций протеста, то оно должно организовать акции протеста. Но изменение последовательности революции и отступление от этого обещания неприемлемо. И я надеюсь, что правительство так и поступит».

Артур Сакунц
Артур Сакунц

По словам правозащитника Артура Сакунца, Республиканская партия вчера своим очередным саботажем показала, что игнорирует волю народа. Избирательное законодательство, по словам Сакунца, должно быть изменено именно под давлением народа. «Основной бенефициар – гражданин Республики Армении, который сам должен быть готов к сопротивлению и требовать, чтобы эти изменения действительно были осуществлены. Мы не должны позволить наличие такого механизма в Избирательном кодексе, который может подорвать проведение свободных и справедливых выборов... Я считаю, что лучше сейчас выйти на улицу, чем потом», - сказал правозащитник.

Проект правительства предусматривает около трех десятков изменений. Ключевым, пожалуй, является упразднение территориальных списков или так называемой рейтинговой системы. Правительство и три парламентские силы: фракции «Елк», «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн» единодушны в том, что на выборах у партий и блоков должен быть один пропорциональный список, охватывающий всю территорию республики.

Действующая рейтинговая система, по мнению Сакунца, ставит под угрозу проведение свободных и справедливых выборов. «В случае сохранения этого рейтингового механизма, местные факторы продолжают иметь значение и влияние. А это чревато довольно серьезными потрясениями. Сам по себе избирательный процесс подрывается в случае наличия механизма с рейтинговыми списками», - сказал он.

«Поправки к Избирательному кодексу в Армении должны существенно стимулировать развитие политической культуры, парламент, который будет избран, должен быть более политическим, и меньшее влияние на принятие политических решений в нем должны иметь разные местные авторитеты, местные олигархи и прочее. Это было очень сильно невыгодно различным коррупционерам и тем группам, которые хотят видеть политику больше в виде торговли. И голосование во вчерашнем парламенте, то, что Республиканская партия пошла против, имело именно эту мотивацию - как минимум на пять лет отбросить развитие политической культуры в Армении», - считает Даниэл Иоаннисян.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG