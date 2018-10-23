Правительство «обязано до внеочередных выборов в парламент изменить Избирательный кодекс» - Иоаннисян

По мнению председателя комиссии по избирательным реформам при премьер-министре Даниэла Иоаннсяна, правительство обязано до проведения внеочередных выборов в парламент изменить Избирательный кодекс.

«Шаги революции были следующими: избирается правительство, которое пользуется доверием народа, реформируется Избирательный кодекс и закон о партиях, затем проводятся внеочередные выборы. И в этой части правительство обязано не менять порядок шагов революции. И оно обязано сделать все возможное, чтобы это было сделано», - сказал Иоаннисян.

Вчера правительство попыталось изменить избирательное законодательство, однако самая большая фракция в парламенте – фракция Республиканской партии Армении (РПА), заявила, что выступает против этой инициативы. В результате законопроект не был принят: за него проголосовали 56 депутатов вместо необходимых 63.

Премьер-министр Никол Пашинян уже подал в отставку, и, по сути, внеочередные парламентские выборы в декабре неизбежны. У парламента еще есть время для изменения Избирательного кодекса, депутаты уже инициировали проведение внеочередного заседания по этому вопросу в ближайший понедельник.

По словам Даниэла Иоаннсяна, власти для реформирования закона должны использовать все не запрещенные законом средства: «Если для этого есть необходимость в организации акций протеста, то оно должно организовать акции протеста. Но изменение последовательности революции и отступление от этого обещания неприемлемо. И я надеюсь, что правительство так и поступит».

По словам правозащитника Артура Сакунца, Республиканская партия вчера своим очередным саботажем показала, что игнорирует волю народа. Избирательное законодательство, по словам Сакунца, должно быть изменено именно под давлением народа. «Основной бенефициар – гражданин Республики Армении, который сам должен быть готов к сопротивлению и требовать, чтобы эти изменения действительно были осуществлены. Мы не должны позволить наличие такого механизма в Избирательном кодексе, который может подорвать проведение свободных и справедливых выборов... Я считаю, что лучше сейчас выйти на улицу, чем потом», - сказал правозащитник.

Проект правительства предусматривает около трех десятков изменений. Ключевым, пожалуй, является упразднение территориальных списков или так называемой рейтинговой системы. Правительство и три парламентские силы: фракции «Елк», «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн» единодушны в том, что на выборах у партий и блоков должен быть один пропорциональный список, охватывающий всю территорию республики.

Действующая рейтинговая система, по мнению Сакунца, ставит под угрозу проведение свободных и справедливых выборов. «В случае сохранения этого рейтингового механизма, местные факторы продолжают иметь значение и влияние. А это чревато довольно серьезными потрясениями. Сам по себе избирательный процесс подрывается в случае наличия механизма с рейтинговыми списками», - сказал он.

«Поправки к Избирательному кодексу в Армении должны существенно стимулировать развитие политической культуры, парламент, который будет избран, должен быть более политическим, и меньшее влияние на принятие политических решений в нем должны иметь разные местные авторитеты, местные олигархи и прочее. Это было очень сильно невыгодно различным коррупционерам и тем группам, которые хотят видеть политику больше в виде торговли. И голосование во вчерашнем парламенте, то, что Республиканская партия пошла против, имело именно эту мотивацию - как минимум на пять лет отбросить развитие политической культуры в Армении», - считает Даниэл Иоаннисян.