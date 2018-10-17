Мы попытаемся объяснить наши мотивы жителям Сюника - Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении, член правления партии «Гражданский договор», входящей в блок «Мой шаг», Никол Пашинян сегодня на центральной площади города Армавир принял участие в предвыборном митинге кандидата в мэры Армавира Давида Худатяна, представляющего блок «Мой шаг».

«Это первые выборы, которые пройдут в Армавире после революции, и я знаю, что многие спрашивают, как было принято спрашивать во время предыдущих избирательных процессов, кто победит на этих выборах. Я хочу отметить одно: после революции на всех прошедших и проходящих в Армении выборах победителем будет один субъект – вы, избиратели, граждане Республики Армения, потому что отныне ни один отданный вами голос не будет потерян», - обращаясь к собравшимся, заявил Никол Пашинян.

21 октября в 37 общинах Армении пройдут выборы в органы местного самоуправления. Возглавляемая Николом Пашиняном партия «Гражданский договор» выдвинула кандидатов в 16 общинах.

Полное выступление Никола Пашиняна на митинге в Армавире смотрите здесь:

После митинга Никол Пашинян также ответил на вопросы журналистов.

И. о. премьер-министра сначала коснулся выборов, которые пройдут в Раздане. В этом городе на пост мэра баллотируется Севак Микаелян – сын председателя правления партии «Гражданский договор», депутата парламентской фракции «Елк» Сасуна Микаеляна. Партия официально заявила, что не будет поддерживать Севака Микаеляна. Остальные три кандидата – беспартийные.

В этой связи Пашинян, в частности, сказал: «Естественно, мы очень любим и уважаем и Сасуна Микаеляна, и Севака Микаеляна. Мы просто считаем, что это не очень хорошая традиция, когда в политических процессах существуют семейные традиции, особенно на этом этапе».

Подробности в видеорепортаже:

На вчерашнем внеочередном заседании правительства бывший первый заместитель начальника Полиции Армении Унан Погосян был назначен губернатором Сюникской области. Это назначение вызвало критику. На замечание Радио Азатутюн о том, что, фактически, протестуя против этого назначения, члены его же команды перекрыли дорогу, и просьбу прокомментировать этот факт, и. о. премьер-министра ответил: «Судя по всему, есть недопонимание ситуации, и мы также осознаем необычность ситуации и попытаемся объяснить наши мотивы жителям Сюника, чтобы все было ясно».

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