«Серж Саргсян с уважением отнесся к моей позиции» - Геворк Костанян

Депутат парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА), председатель комиссии по государственно-правовым вопросам Национального собрания РА, бывший генеральный прокурор РА Геворк Костанян подтвердил, что готов «содействовать правительству и Николу Пашиняну».

«Его цели, его принципы, ее стремления честны, и до тех пор, пока они честны, я всецело буду содействовать, причем не имеет значения, нахожусь ли я внутри страны или за ее пределами», - добавил Костанян.

Между своим заявлением от 8 мая и нынешним мнением депутат от РПА противоречий не видит, отмечая, что здесь нет отступления от принципов.

«Любой человек, который имеет какое-либо отношение к государственной службе, поймет, что гарантией государственной службы является как раз служение родине. Я никогда не отступал от своих принципов и никогда отступать не собираюсь. Если кто-то может рассматривать это как отступление, я с большим удовольствием выслушаю все обоснования», - сказал он.

По словам главы парламентской комиссии, 8 мая - в день, когда парламент избрал Никола Пашиняна на должность премьер-министра, он сказал, что Пашинян - честный человек и он его уважает, но, в то же время, отметил, что никто не видел Никола Пашиняна в процессе государственного управления, потому что Никол Пашинян всю свою жизнь занимался журналистской, общественной и парламентской деятельностью.

Депутат добавил, что за этот период убедился в честности намерений Пашиняна, которые, по его глубокому убеждению, направлены на благо государства.

Костанян сказал, что бывший президент Армении Серж Саргсян с уважением отнесся к его решению. «Серж Саргсян с большим уважением отнесся к моему решению, он всегда с уважением относится к решениям других, а что пишут в прессе - на 48-ом месте в числе приоритетов. Что касается поиска противоречий с фракцией, то я здесь также не вижу противоречий, потому что в тот же день фракция РПА выступила с заявлением. Где там было противоречие?» - сказал Геворк Костанян.

На вопрос Радио Азатутюн, была ли у него задача отмежеваться от команды, Костанян ответил: «Я никогда не держался и не держусь на расстоянии от команды. Я просто хочу, чтобы вы поняли одно: я не партийный, никогда не был и не буду партийным по той простой причине, что, будучи партийным, ты скован партийными интересами, правилами и дисциплиной. Я никогда не был партийным именно их тех соображений, чтобы не быть скованным при выражении своей точки зрения. Что касается команды, я был членом команды и остаюсь им».