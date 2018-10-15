Премьер-министр Никол Пашинян уйдет в отставку 16 октября

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 октября объявит о своей отставке. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь главы армянского правительства Арман Егоян.

Пашинян на прошлой неделе в интервью France 24 заявил, что уйдет в отставку до 16 октября.

Напомним, что таким образом Пашинян запустит процедуру досрочных выборов в парламент.

Согласно заявлениям представленных в парламенте фракций, в течение ближайших двух недель парламентарии дважды не смогут избрать нового премьер-министра, что приведет к роспуску Национального собрания силой закона и проведению досрочных выборов.

Отметим, что на завтра же назначено внеочередное заседание правительства Армении.

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян, в повестку дня заседания включен вопрос утверждения проекта поправок в Избирательный кодекс.