Пашинян сказал France24, что уйдет в отставку до 16 октября

«По сути, я могу предварительно сказать, что выборы состоятся 9-10 декабря, плюс-минус несколько дней. И по этой причине я должен уйти в отставку до 16 октября», - сегодня в интервью France24 сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.