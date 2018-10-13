Пашинян и Трюдо надели дизайнерские носки с армянским триколором

Как накануне во время официального ужина пообещал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сегодня он и премьер-министр Канады Джастин Трюдо надели носки с цветами армянского флага.

Соответствующую фотографию на своей странице в Facebook сегодня опубликовал сам Пашинян.

Накануне премьер-министр Армении презентовал своему канадскому коллеге пару носков, специально приготовленную армянским дизайнером в качестве сюрприза для Джастина Трюдо, который известен как любитель экстравагантных носков.

«Договорились с Джастином, что завтра на встрече оба наденем эти носки», - на своей странице в Facebook поздно вечером в пятницу написал Пашинян.

Отметим, что сегодня в Ереване прошла официальная встреча между премьер-министрами Армении и Канады, после чего Пашинян и Трюдо дали совместную пресс-конференцию.