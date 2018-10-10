Армянский дизайнер приготовил сюрприз для Пашиняна и Трюдо

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо, известного всему миру как любитель экстравагантных носков и появившегося на Всемирном экономическом форуме в Давосе в фиолетовых носках с желтыми утятами, в дни Франкофонии в Армении ожидает сюрприз.

Армянская компания Braind подготовила для премьер-министров Канады и Армении цветные носки, оформленные в цветах армянского триколора.

«Это может стать очень хорошей возможностью для Армении оказаться в центре внимания международных СМИ. Мы думали об использовании разных армянских узоров или армянских символов, но затем поняли, что самым узнаваемым является флаг. И идея была в том, чтобы в том небольшом промежутке между брюками и туфлями его можно было сразу заметить и узнать, - в беседе с Радио Азатутюн сказал автор идеи, соучредитель и арт-директор компании Braind Эдуард Канканян. - Потому что Джастин Трюдо немного более интересный медиаперсонаж, мы подумали, что в его случае можно подарить носки в контексте. Скажем, для руководителей других стран это, возможно, даже было бы немного оскорбительно. А в его случае будет очень актуально».

Канканян сказал, что при разработке подарочного пакета они сотрудничали с другими армянскими компаниями: «Мы разработали специальную коробку не для стандартной упаковки носков, а в большом, официальном варианте, где дизайн виден полностью, что очень удобно для дарения. Здесь написано послание от армянского народа уважаемому премьер-министру Канады и т.д.…И в этой части неожиданный коллекционный армянский коньяк в маленькой бутылке, как и носки».

Момент вручения подарка 46-летнему канадскому премьеру Джастину Трюдо, периодически оказывающемуся в центре внимания СМИ благодаря своим разноцветным носкам, в армянской компании также считают важным: «Мы хотим, чтобы это было сделано официально, то есть, чтобы наш премьер-министр подарил их премьер-министру Канады. Это единственный вариант, чтобы это оказалось в центре внимания международных СМИ, а наша сверхзадача состоит именно в этом. Было бы идеально, если бы во время какого-либо саммита они оба надели носки, сфотографировались вместе, это был бы самый идеальный сценарий».

Компания уже передала подарочные пакеты в аппарат правительства и теперь ожидает реакции.

По словам Канканяна, после размещения фотографий в Интернете многие выразили желание приобрести такие носки. Однако они договорились с производителем о том, что до тех пор, пока подарок не будет вручен, они не появятся на рынке. «Мы постараемся сделать их максимально дешевыми, потому что это для нас не коммерческий проект, а просто доброе пожелание, чтобы люди носили больше одежду с армянским дизайном, это еще один повод для того, чтобы гордились, что, к примеру, эти носки носят премьер-министр Канады и я», - сказал арт-директор компании Braind.