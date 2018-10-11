Джастин Трюдо: «Вызовы будут преодолены, только и только вместе»

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своем выступлении на 17-ом саммите Франкофонии воздал дань уважения памяти ушедшего из жизни 1 октября всемирно известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура, отметив, что шансонье видел все тончайшие оттенки французского языка, все оттенки культуры.

«Я вижу, что тот же дух царит здесь. Вместе нам удалось создать пространство, где мы руководствуемся взаимным уважением, где наши государства могут развиваться, слышать друг друга, и все это на французском, – заявил Трюдо и продолжил: - Этот саммит проходит в очень важный момент. Мы обязаны переосмыслить лозунг «Жить вместе», вызовы будут преодолены только и только вместе».

Премьер-министр Канады для участия в 17-ом саммите Франкофонии прибыл в Армению 10 октября.

Отметим, что тема саммита - «Жить вместе, уважая солидарность, гуманитарные ценности и разнообразие в качестве основы для мира и процветания в регионе Франкофонии».