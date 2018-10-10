В Ереване в рамках недели Франкофонии состоялся экономический форум.

Форум, прошедший в центре креативных технологий «Тумо», организовало Министерство экономического развития и инвестиций Армении.

В мероприятии принял участие и выступил с речью премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В своем выступлении Пашинян подчеркнул, что бархатная революция не будет иметь ценности, если не удастся совершить также экономическую революцию, в частности, придать новый импульс развитию сферы высоких технологий.

Под конец экономического форума Международная организация Франкофонии по сложившейся традиции присудила награды принимающим участие в ежегодном конкурсе молодым предпринимателям. В этом году награды были вручены молодым бизнесменам, представляющим два африканских государства.

Во время последовавшего за форумом ужина премьер-министру Николу Пашиняну и гостям был представлен робот по имени София. София пообщалась с участниками ужина, ответила на их вопросы. София – один из самых известных человекоподобных роботов в мире, она была создана в Гонконге.

Затем Никол Пашинян отправился на площадь Свободы, чтобы посетить городок Франкофонии. Самый большой павильон в городке у Армении, отдельными столиками представлены все области страны.

Завтра начнется 17-й саммит Франкофонии, в котором примут участие лидеры более чем 40 стран. В частности, в Армению уже прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Также ожидается прибытие президента Франции Эмманюэля Макрона.