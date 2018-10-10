«В конечном счете, бархатная революция не будет иметь ценности, если мы не совершим также экономическую революцию» - Пашинян

Армения находится на этапе, на котором еще раз подтвердила свою приверженность таким ценностям, как свобода, демократия, равенство перед законом, права человека. Ценности, которые также лежат в основе Франкофонии, ценности, которые являются лозунгами нашей бархатной революции. Об этом сегодня в центре «Тумо» на закрытии бизнес-форума, проведенного в рамках 17-го саммита Международной организации Франкофонии, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Отметив, что бархатная революция в Армении была не просто политической, но революцией ценностей, премьер подчеркнул, что, в конечном счете, эта революция не будет иметь ценности, если не будет совершена также экономическая революция.

«В этом смысле мы находимся сейчас на самом важном этапе нашей революции и должны достичь экономического успеха, установив правила игры для всех тех, кто хочет и может начать экономическую деятельность в Армении», - отметил Пашинян.

По его словам, правила заключаются в том, что любая деятельность должна быть полностью законной. «Мы поможем создавать всем как можно больше рабочих мест и, конечно, платить налоги. Знайте, что правительство Армении поддержит вас, если вы выполняете эти условия», - сказал премьер.

Пашинян приветствовал акцентирование внимание участников форума на цифровой экономике, поскольку правительство решило превратить Армению из аграрной страны в страну высоких технологий.

«И это не просто амбиции, те, кто знают Армению, осведомлены, что есть значительные человеческие ресурсы для осуществления этой экономической трансформации, есть все необходимые условия», - заверил глава правительства.

В Армении с 7 октября стартовали мероприятия в рамках 17-го саммита Международной организации Франкофонии, который состоится 11-12 октября в Ереване. Ожидается, что для участия в саммите в столицу Армении прибудут в общей сложности около 3500 человек. В саммите примут участие главы более 40 государств.

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