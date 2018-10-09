Чем раньше пройдут парламентские выборы, тем лучше - Ширак Торосян

Бывший член парламентской фракции Республиканской партии Армении Ширак Торосян в беседе с Радио Азатутюн заявил, что выступает за досрочные парламентские выборы.

«Я уже высказал свое мнение 8 мая, когда проголосовал за кандидатуру Никола Пашиняна. После этого я неоднократно высказывал свое мнение в средствах массовой информации о том, что внеочередные парламентские выборы должны пройти как можно скорее. Я неоднократно отмечал, что чем раньше они пройдут, тем лучше, и важно, чтобы это произошло до конца текущего года, чтобы ситуация не переносилась на следующий год», - заявил Торосян.

Как отметил Торосян, несмотря на то, что он и до этого придерживался такого мнения, тем не менее, он решил присоединиться к инициативе с заявлением других депутатов по досрочным выборам, когда узнал о ней.