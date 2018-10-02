Премьер-министр предложил президенту освободить от должностей в правительстве чиновников от ППА и АРФД

Премьер-министр Армении Никол Пашинян письменно предложил президенту страны освободить от должности министра по чрезвычайным ситуациям Грачья Ростомяна, министра экономического развития и инвестиций Арцвика Минасяна, министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артура Григоряна, министра спорта и по делам молодежи Левона Вахрадяна, министра транспорта, связи и информационных технологий Ашота Акопяна и министра сельского хозяйства Артура Хачатряна.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Армении в Facebook.

Премьер-министр Никол Пашинян вечером во вторник в ходе экстренного митинга на проспекте Баграмяна заявил, что представители партий «Процветающая Армения» (ППА) и АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) в правительстве, в том числе губернаторы, будут освобождены от должностей.

Сегодня ранее по призыву Пашиняна граждане собрались у здания Национального собрания, чтобы выступить против принятия парламентом спорных поправок в закон о регламенте НС. В прямом эфире в Facebook премьер-министр отметил, что получил информацию о том, что фракция Республиканской партии созвала внеочередное заседание парламента и собирается проголосовать за проект изменений в закон о регламенте парламента, согласно которому в случае препятствования работе заседания НС по какой-либо причине оно может считаться не несостоявшимся, а прерванным и может быть продолжено позже.

На внеочередном заседании парламент 67 голосами «за» принял эти спорные поправки. За законопроект помимо фракции Республиканской партии проголосовали также депутаты от АРФД и блока «Царукян», входящих в состав правительства согласия во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

По мнению противников законопроекта, поддержавшие эти поправки политические силы пытаются застраховаться от возможного роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов, которых добивается премьер-министр Никол Пашинян, поскольку, согласно регламенту НС, если депутаты дважды не проголосуют за кандидатуру премьер-министра, то парламент распускается и назначаются новые выборы.