Премьер пока не получил согласие РПА в вопросе досрочных выборов

Завершилась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с руководителем парламентской фракции Республиканской партии (РПА) Армении Ваграмом Багдасаряном, на которой обсуждался вопрос проведения внеочередных парламентских выборов.

После встречи на брифинге с журналистами Пашинян сказал, что они договорились начать переговорный процесс, однако в вопросе проведения досрочных парламентских выборов согласие РПА он пока не получил.

«Мы считаем, что выборы должны состояться как можно скорее – в течение двух-трех месяцев», - сказал премьер.

На вопрос Радио Азатутюн, получил ли он на данный момент согласие республиканцев, Пашинян ответил: «На данный момент республиканцы, по сути,... по большому счету, они публично заявляют, что парламентские выборы должны состояться в 2020 году. Я считаю, что это неконструктивная позиция, потому что в результате политических процессов все привело к тому, что в Республике Армения вопросом номер один повестки дня для граждан стали внеочередные парламентские выборы. То есть, до тех пор, пока этот вопрос не будет решен, никакой другой вопрос в стране решен не будет. Теперь, если какая-либо политическая сила противится этому процессу, значит, она хочет, чтобы наш народ по-прежнему оставался в ожидании, затаив дыхание. Это неверный подход».

А Ваграм Багдасарян сказал, что вел переговоры от имени 49 республиканцев.

На уточняющий вопрос, почему РПА не согласна на проведение досрочных выборов, Багдасарян ответил, что обсуждения еще продолжаются.

Премьер-министр ранее сегодня заявил, что с сегодняшнего для начинает встречи с фракциями Национального собрания для обсуждения вопроса проведения досрочных парламентских выборов и сначала встретится с главой фракции РПА.

Пашинян подчеркнул, что «последние месяцы показали, что в парламенте нет надежной ситуации».

«Пока не состоятся внеочередные парламентские выборы, экономика и бизнес будут выжидать, задержав дыхание, до тех пор, пока не получат какую-то среднесрочную перспективу, то есть, пока не будут знать, что в течение пяти лет есть стабильное парламентское большинство, которое будет работать с правительством, - сказал премьер.

Он выразил надежду, что парламентскими силам удастся прийти к согласию по этому вопросу и не будет необходимости обращаться за поддержкой граждан.