Стартовала встреча премьер-министра Никола Пашиняна с главой фракции РПА Ваграмом Багдасаряном

Стартовала встреча премьер-министра Никола Пашиняна с руководителем парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА) Ваграмом Багдасаряном.

Встреча проходит в кафе под открытым небом гостиницы «Армения-Марриотт».

Премьер-министр ранее заявил, что с сегодняшнего для начинает встречи с фракциями Национального собрания для обсуждения вопроса проведения досрочных парламентских выборов и сначала встретится с главой фракции РПА.

Пашинян подчеркнул, что «последние месяцы показали, что в парламенте нет надежной ситуации».

«Пока не состоятся внеочередные парламентские выборы, экономика и бизнес будут выжидать, задержав дыхание, до тех пор, пока не получат какую-то среднесрочную перспективу, то есть, пока не будут знать, что в течение пяти лет есть стабильное парламентское большинство, которое будет работать с правительством, - сказал премьер.

Он выразил надежду, что парламентскими силам удастся прийти к согласию по этому вопросу и не будет необходимости обращаться за поддержкой граждан.