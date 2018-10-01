Гаджиев: «Беседа между Алиевым и Пашиняном свидетельствует о том, что формат переговоров остается неизменным»

Беседа между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялась в рамках саммита СНГ в Дущанбе по инициативе главы армянского правительства. Об этом говорится в комментарии замглавы отдела по внешним связям администрации президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

По его словам, «это в очередной свидетельствует о том, что формат переговоры остается неизменным и они проходят между являющимися сторонами конфликта Арменией и Азербайджаном».

Гаджиев отметил, что в таком же формате ранее состоялись встречи Алиева и Пашиняна 26 сентября в Нью-Йорке и в июле в Брюсселе.

«Мы позитивно воспринимаем это. Азербайджан всегда готов к конструктивным переговорам и контактам, способствующим урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Это в очередной раз демонстрирует приверженность Азербайджана к переговорному процессу на основе существующего формат, - заявил представитель администрации президента Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в конце прошлой недели в Душанбе, где проводился саммит СНГ. Между руководителями двух стран был достигнут ряд договоренностей, в частности, о снижении напряженности на армяно-азербайджанской границе и карабахско-азербайджанской линии соприкосновения и предупреждении инцидентов.