АРФД готова начать обсуждения по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов

Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) также готова начать обсуждения по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов с премьер-министром Николом Пашиняном.

Как подчеркнул в беседе с Радио Азатутюн представитель Верховного органа АРФД Арсен Амбарцумян, идея проведения досрочных парламентских выборов закреплена в программе деятельности правительства, за которую проголосовала и АРФ «Дашнакцутюн».

«За прошедшие месяцы в наших подходах и позициях в этом смысле никаких изменений не произошло, следовательно, мы не видим ничего неуместного в том, чтобы участвовать в политических обсуждениях, связанных со сроками и дорожной картой проведения внеочередных парламентских выборов», - сказал Амбарцумян.

Находящийся в Нью-Йорке премьер-министр Никол Пашинян заявил, что нужно как можно скорее провести внеочередные парламентские выборы. Премьер отметил, что вчерашние выборы показали, что нынешний парламент ее имеет мандата. Пашинян сказал, что по возвращении из Нью-Йорка пригласит парламентские и внепарламентские силы начать консультации по вопросу проведения досрочных выборов.