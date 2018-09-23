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Политика

Зограбян: В ходе избирательной кампании организованно велась работа по дезорганизации работы актива ППА

Наира Зограбян во время голосования, Ереван, 23 сентября 2018 г.

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«В течение 12 дней избирательной кампании организованно велась работа по дезорганизации работы актива партии «Процветающая Армения» (ППА)», - сегодня в беседе с журналистами перед голосованием на выборах в Совет старейшин Еревана заявила кандидат в мэры Еревана от ППА Наира Зограбян.

Так она прокомментировала вчерашние действия полиции в одном из предвыборных штабов ППА в ереванском административном округе Ачапняк.

Реагируя на сигнал о раздаче взяток, полиция вчера провела следственные действия в штабе ППА. Зограбян потребовала от начальника полиции представить хотя бы один факт раздачи избирательной взятки, в противном случае попросила привлечь к уголовной ответственности авторов этого сигнала за клевету.

«В течение 12 дней организованным образом наши 300 активистов периодически приглашались в различные отделения полиции, им говорилось: есть сигнал о том, что вы раздаете взятки. Ни один сигнал не подтвердился. В течение 12 дней они так и не смогли представить и не смогут представить ни одного человека, который занимался бы подкупом избирателей, по той простой причине, что подкупа избирателей не было и нет», - заявила Зограбян.

Кандидат в мэры от ППА уверена, что не было даже сигналов о раздаче взяток, по ее словам, полиция пыталась запугать их активистов. «Есть активисты, которые действительно испугались. Были супруги, которых увели в отделение полиции Зейтуна… сказали, что пожилой мужчина сигнализировал о том, что вошли, дали буклет ППА, а он не хотел брать буклет», - сказала Наира Зограбян.

Кандидат в столичные градоначальники еще вчера заявила, что поднимет вопрос отставки начальника Полиции Армении Валерия Осипяна. Зограбян заявляет, что ППА стала мишенью полиции и это было сделано целенаправленно. «Как отметил начальник отдела полиции одного из административных округов, оставив всю свою оперативную хронику, сотрудники полиции занимались охотой на людей, якобы совершивших правонарушение. Я призываю Вас привлечь к ответственности тех лиц, которые стоят за этими ложными сигналами. Либо Вы это делаете, либо мы будем вынуждены отреагировать, уважаемый начальник полиции, заявив, что в ваших действиях есть четкая направленность. И, естественно, возникнет вопрос о том, имеете Вы право продолжать Вашу деятельность в качестве начальника полиции или нет», - заявила она.

Отметим, что Следственный комитет сегодня сообщил о том, что возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции в штабе ППА в административном округе Ачапняк, куда полицейские пришли для проверки сигнала о раздаче взяток.

Зограбян также уверена, что вчера, в день тишины, инициатива «Независимый наблюдатель» вела против них антипропаганду.

Депутат от ППА Ваге Энфиаджян и группа молодых людей ворвались в «Медиа-центр» и попытались сорвать пресс-конференцию, на которой инициатива представляла результаты своего мониторинга в предвыборный период. Отметим, что члены инициативы вчера заявили, что получили многочисленные сигналы о предвыборных взятках, и все сигналы, кроме одного, касались партии «Процветающая Армения».

Говоря об инциденте, Зограбян отметила, что они начинают правовой процесс против члена инициативы Даниэла Иоаннисяна: «В день тишины велась четкая антипропаганда против «Процветающей Армении». Мы будем действовать в правовом поле, наши юристы уже готовят административное производство против Иоаннисяна».

Между тем, Даниэл Иоаннисян заявил, что 33-й номер списка ППА Ашот Андреасян сам проводил компанию в соцсетях посредством фейковых страниц.

На это замечание Радио Азатутюн Зограбян ответила: «В нашем молодежном крыле есть много Ашотов… Я не могу помнить наизусть все 195 номеров списка. Думаю, Даниэл Иоаннисян, как профессиональный юрист, имеет все возможности обратиться в правоохранительные органы».

На избирательном участке Еревана 4/35 Наира Зограбян проголосовала за «благоустроенный Ереван». Кандидат в мэры также выразила надежду, что будет справедливая конкурентная борьба и административный ресурс использоваться не будет.

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