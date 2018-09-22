Реагируя на сигнал, полиция провела следственные действия в штабе партии «Процветающая Армения»

Полиция сегодня получила сигнал о том, что в общине Ачапняк в Ереване в предвыборном штабе партии «Процветающая Армения», расположенном в бильярдной возле памятника Геворгу Чаушу, людям раздают предвыборные взятки. Сотрудники правоохранительных органов отправились на место, где продолжали следственные действия по положению на вечер 22 сентября.

Эту информацию в беседе с Радио Азатутюн подтвердили в отделе по связям с общественностью полиции. Согласно сообщению, три человека были приглашены в полицию для изучения подробностей.

Молодой человек, который охранял предвыборный штаб ППА, узнав, что на месте находится корреспондент Радио Азатутюн, а не, как он сказал, «журналист ППА», запретил входить в штаб. Он закрыл дверь изнутри в то время, как было видно, что в штабе находился один полицейский и несколько других мужчин.

Наира Зограбян, которая возглавляет список ППА на выборах в Ереванский городской совет, которые состоятся 23 сентября, посредством прямого включения на своей странице в Facebook из офиса начальника полиции Валерия Осипяна заявила, что все это является «ложным доносом», направленным против партии. Она призвала начальника полиции привлечь к уголовной ответственности лица, которые совершили «ложный донос».

О подкупе избирателей в предвыборном штабе ППА на своей странице в Facebook написал один из пользователей этой соцсети, который призвал сотрудников правоохранительных органов заняться этим делом.

Отметим, что ранее депутат от ППА Ваге Энфиаджян и группа молодых людей ворвались в «Медиа-центр», где инициатива «Независимый наблюдатель» представляла результаты своего мониторинга в предвыборный период и заявила, что есть многочисленные сигналы о подкупе избирателей в основном со стороны ППА. Депутат и сопровождающие его молодые люди обвинили участников пресс-конференции в распространении ложной информации о них.

После горячего спора сторонников ППА вывели из «Медиа-центра», и пресс-конференция продолжилась.

«Мы получили многочисленные сигналы о предвыборных взятках, и я должен сказать честно, что все сигналы, кроме одного, касались партии «Процветающая Армения», а один сигнал касался партии «Реформисты». Во всех случаях, где были указания на конкретных лиц, место и так далее, мы передавали информацию в полицию», - на пресс-конференции заявил координатор программ организации «Союз информированных граждан» Даниэль Иоаннисян.

Сегодня утром прокуратура заявила о том, что возбуждено третье дело по факту подкупа избирателей. Сотрудники правоохранительных органов получили данные о том, что двоим жителям ереванского района Неркин Чарбах пообещали погасить половину задолженности за воду в размере 150 000 драмов (более 300 долларов США) в обмен на их голоса в пользу одной из партий, участвующих в выборах в Совет старейшин Еревана.

По двум другим уголовным делам жителям армянской столицы предлагались различные суммы денег в обмен на их голос.

По всем трем случаям сотрудники правоохранительных органов пока не сообщают, от имени какой именно политической силы предлагались взятки.