Никол Пашинян выражает поддержку Наире Зограбян

Премьер-министр Никол Пашинян, участвующий в праздничных мероприятиях по случаю Дня независимости, сегодня заявил, что осведомлен о том, что в соцстетях звучали оскорбления в адрес Наиры Зограбян.

Отметим, что кандидат в мэры Еревана от партии «Процветающая Армения» (ППА) Наира Зограбян несколько раз заявляла о том, что избирательная кампания по выборам в Совет старейшин превратилась в кампанию ненависти.

«Недопустимо, чтобы один гражданин Армении общался с другим гражданином, используя оскорбления. Конечно, бывает, что нервы сдают. Это иногда можно понять. Но в целом мы должны сделать все, чтобы сохранить атмосферу взаимного уважения. В данный момент хочу выразить поддержку Наире Зограбян», - сегодня сказал премьер.

«Залог национальных успехов - это единство», - сегодня после церемонии награждения ряда служащих вооруженных сил и полиции по случаю Дня независимости, заявил президент Армении Армен Саркисян, касаясь предстоящих 23 сентября выборов мэра Еревана.

На вопрос Радио Азатутюн, нет ли у него опасений в связи с тем, что участвующие в выборах кандидаты делят политическое поле на «черное» и «белое», президент Саркисян ответил: «Отвечу как физик. Вы упомянули два цвета: черный и белый. На самом деле белый цвет – это не один цвет, все вы проходили физику в школе… Белый цвет – это совокупность всех красивых цветов: красного, розового…. У вас не будет белого цвета, если вы не объедините все цвета, даже черный. Смысл прост: наш народ достиг своих величайших побед , когда все мы были сплоченными».

Напомним, что кандидат в мэры Еревана от блока «Мой шаг» Айк Марутян на встрече с однопартийцами заявил, что предстоящие выборы – это борьба между «черными» и «белыми», и что «их команду не переиграть».

Армен Саркисян отказался отвечать на вопрос о том, можно ли говорить об атмосфере единства и толерантности, когда три бывших президента не участвуют в торжествах по случаю Дня независимости, отметив, что вопрос следует задать не ему.



