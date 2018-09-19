Зограбян: Каждый оскорбивший меня ответит в правовом поле

Кандидат в мэры Еревана от партии «Процветающая Армения» (ППА) Наира Зограбян сегодня вечером провела предвыборную агитацию в общине Кентрон.

В беседе с журналистами Зограбян сказала, что делит предвыборную кампанию по выборам в Совет старейшин Еревана на две части: «Первая: избирательной взятки нет, мы надеемся, что административного ресурса не будет. Вторая: эта избирательная кампания своей агрессией, грязью в соцсетях, организованной, скоординированной конкретно в мой адрес и адрес Артака Зейналяна (кандидат в мэры от блока «Луйс» - ред.), отличалась от всех предыдущих избирательных кампаний. Это говорит об одном: они слабы, напуганы, в панике».

В ответ на замечание Радио Азатутюн о том, что вчера премьер-министр Никол Пашинян отреагировал на заявление о том, что на государственном уровне осуществляется террор в отношении кандидата, и что премьер-министр поручил полиции заняться этим вопросом, Наира Зограбян сказала: «Благодарю за то, что господин премьер-министр отреагировал. Думаю, фактов, которые я сегодня предоставила полиции, будет достаточно многоуважаемому премьер-министру, чтобы понять, что стыдно должно быть его политической команде, кандидатам в Совет старейшин его блока, использующим самые хулиганские, самые низкопробные ругательства в мой адрес, в адрес моего ребенка, моих родителей, моего покойного отца. Этого я не прощу, вы за это ответите. Жизнь положу на то, чтобы каждый из вас ответил в правовой плоскости. Я превращу это в цель моей жизни. Каждый из вас ответит в правовом поле. После моего сообщения многие спешно стали стирать свои записи, но тщетно. Подавляющее большинство осталось у нас под рукой, уже во всех международных структурах. В ближайшие дни ждите очень жестких и строгих оценок. Вы оказали медвежью услугу Николу Пашиняну и авторитету Армении», - заявила кандидат в мэры.

Касаясь предвыборной программы партии, Зограбян сказал, что она отличается от представленных другими силами программ тем, что, помимо решений, предлагает также конкретные инвестиционные пакеты. «Мы говорим: есть программа, есть инвестиции на миллионы долларов», - сказала кандидат в мэры от ППА.

Зограбян также заявила, что в случае избрания мэром она примет во внимание все представленные программы, кроме одной: «Для меня неприемлема политическая сила, которая делит всех на «черных» и «белых». В случае моего избрания я приглашу управлять Ереваном все политические силы, попрошу их предоставить профессиональные кадры, потому что во всех программах я увидела очень важные пункты, и всем политическим силам и кандидатам, за исключением одной, я говорю: мы вместе с вами будем управлять Ереваном».