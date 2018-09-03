Высказывание кандидата в мэры Еревана Айка Марутяна о «черных и белых силах» «не было адресовано обществу»

«Есть белые и черные силы ... Нашу команду не переиграть...», - эти высказывания кандидата в мэры Еревана от блока «Мой шаг» Айка Марутяна удостоились жесткой критики со стороны политических сил.

Кандидат в члены Совета старейшин Еревана от блока «Мой шаг», журналист Гаяне Абрамян в беседе с Радио Азатутюн сказала, что было проведено собрание команды, состоялся открытый разговор. В словах их кандидата в мэры, по словам Абрамян, были допущены ошибки, но, в частности, квалификация «черные и белые» не была адресована обществу. «В речи Айка говорилось исключительно о тех политических силах, которые препятствуют и которые поставили довольно серьезную задачу сорвать выборы», - сказала она.

После вчерашнего командного собрания Айк Марутян на своей странице в Facebook написал: «Я вовсе не безупречен, и считаю, что мог бы четче сформулировать свою речь, и, возможно, в таком случае не было бы различных трактовок». Кандидат в мэры также подчеркнул, что в Армении есть всего один субъект, которого «не переиграть», и это – народ Армении.

Гаяне Абрамян говорит, что выражением «нас не переиграть» Марутян подчеркнул профессиональную подготовку членов команды: «Прежде всего, было подчеркнуто, насколько у нас сильная команда. Потому что в список включены не только представители партии «Гражданский договор», но и люди, участвовавшие в гражданских инициативах в разные годы. И была подчеркнута именно эта система ценностей, что ее не переиграть».

Эти высказывания Айка Марутяна подверг резкой критике бывший министр обороны, республиканец Виген Саргсян, назвав Марутяна «провинциальным клоуном».

В ответ Гаяне Абрамян сказала, что для них неприемлемо оправдывать свои ошибки ошибками предшественников, но подчеркнула, что в случае излишних спекуляций они будут вынуждены напомнить, к примеру, о высказываниях уже бывшего президента Сержа Саргсяна во время президентской предвыборной кампании о том, что «сколько захочу, столько и забью» (имелись в виду процентные показатели результатов выборов – ред.), или высказывание Шармазанова о том, что «все кандидаты должны пройти через Мелик-Адамяна (улица, на которой расположен офис тогда еще правящей Республиканской партии Армении – ред.).

«Заявление Вигена Саргсяна с очень оскорбительной лексикой неприемлемо. Особенно, когда Виген Саргсян на протяжении многих лет молчал в ситуации, когда говорилось «сколько захочу, столько и забью», и говорилось именно человеком, обладающим властью. Айк пока не является носителем власти. Молчал на протяжении многих лет, когда в армии происходили ужасные вещи и не только… И сейчас вдруг заговорил о демократических ценностях, свободных выборах и электоральной культуре. Это просто, не знаю, как назвать, нечестно», - сказала Абрамян.

Гаяне Абрамян, не оправдывающая проведение разделительных линий в обществе, считает, что важно признание ошибки, что Марукян и сделал своим заявлением в Facebook. Она сказала, что в дальнейшем это будет также сделано в ходе работы, а их команда в Совете старейшин будет требовательна по отношению к мэру.

Абрамян также не разделяет мнение кандидата в мэры Еревана от инициативы «Общественность Еревана» Анаит Тарханян о том, что заявление Марутяна - это тактика всей команды.

«У каждой команды есть своя избранная тактика. Я оцениваю это как тактику, которая была избрана этой командой. Мы все должны понять, что в обществе нет черных и белых. Есть общественность, в которой есть самые разные мнения», - сказала Тарханян.

Кандидат в члены Совета старейшин Еревана от партии «Наследие» Овсеп Хуршудян, касаясь выступления Марутяна, сказал, что если речь идет о тех силах, которые собираются сорвать выборы, то они также их считают черными. Однако Хуршудян подчеркнул, что сказанное Марутяном было иным: «Будем считать его сегодняшние комментарии сожалением по поводу вчерашних высказываний, примем их и не будем очень углубляться в это… Он претендует на управление столицей новой Армении, и в этом смысле он должен попытаться, как минимум, не оттолкнуть от себя все дружественно настроенные силы».

Кандидат в мэры от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян отказалась давать комментарии, сказав, что ее ответом является фотография, опубликованная на ее странице в Facebook, на которой изображены черная и белая лошади.

Кандидат в столичные градоначальники от АРФ «Дашнакцутюн» Арсен Амбарцумян посоветовал «Гражданскому договору» рассмотреть вопрос замены кандидатуры Айка Марутяна.

Давид Хажакян из блока «Луйс» сообщил, что они не будут комментировать слова Марутяна.