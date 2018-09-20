Наира Зограбян: «Хватит угрожать народом, хватит постоянно шантажировать народом»

Решение, которое примет партия «Процветающая Армения» касательно проведения досрочных выборов, «не будет принято под чьим-то давлением, в результате шантажа». Об этом сегодня заявила кандидат в мэры Еревана от партии «Процветающая Армения» (ППА) Наира Зограбян, по просьбе Радио Азатутюн комментируя вчерашнюю жесткую реакцию премьер-министра Никола Пашиняна на намеки представителей некоторых парламентских сил о том, что в случае продолжения со стороны правящей силы разделения на «белых» и «черных» эти силы, возможно, не поддержат Никола Пашиняна в вопросе проведения досрочных парламентских выборов.

Премьер-министр, в частности, сказал, что есть только одна сила, которая может изменить политическую ситуацию, и эта сила – народ.

Отвечая на это заявление, Зограбян сказала: «Хватит угрожать народом, хватит постоянно шантажировать народом. Мы подобный вопрос не обсуждали по той простой причине, что в Национальном собрании подобного проекта пока нет. Когда подобный проект будет внесен, мы обсудим и примем наше решение. Какое бы решение мы ни приняли, могу сказать одно: наше решение будет нашим решением, и оно не будет принято под чьим-то давлением, в результате шантажа. По крайней мере, знающие нас, знающие меня должны знать, что никто не может прийти, оказать на меня давление и сказать: должна проголосовать так или этак».

«Я не думаю, что здесь нужно руководствоваться местью или обидой. Это совершенно другой процесс. Я в правовом поле привлеку их к ответственности, здесь двух мнений быть не может. Поскольку у меня есть силы и способности, каждый раз буду поднимать этот вопрос в международных структурах.Международные структуры должны обязательно на это отреагировать, и я Вам обещаю, что они отреагируют. Что касается досрочных парламентских выборов, то я это абсолютно не связываю с их безнравственным поведением в ходе агитационной кампании. Это совершенно разные процессы», - заключила Наира Зограбян.