Пашинян: На этих выборах решается судьба Республики Армения

На предстоящих 23 сентября выборах в Совет старейшин Еревана решается судьба не армянской столицы, а Республики Армения. Об этом в среду в ходе митинга в рамках предвыборной кампании заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В своем выступлении глава правительства, в частности, отреагировал на высказывания представителей некоторых политических сил о том, что, возможно, программа нынешнего правительства по проведению досрочных парламентских выборов до лета следующего года не получит поддержки представленных в Национальном собрании фракций.

«Ответы на все вопросы должны дать вы», - заявил Пашинян, обращаясь к собравшимся гражданам. «Вы должны ответить на вопрос, какую политическую систему вы представляете – политическую систему, где процессы происходят за кулисами, тайно или же политическую систему, где все публично?» - добавил он.

Пашинян подчеркнул, что представители Республиканской партии Армении не могут определять целесообразность проведения внеочередных парламентских выборов, и что только народ является той силой, которая может считать проведение досрочных выборов целесообразным или нет.

«Кто вы такие, чтобы считать целесообразным или нецелесообразным проведение внеочередных выборов? Хотите сказать, что вы считали целесообразным мое избрание премьером? Вы не понимаете, что происходит в стране», - сказал Пашинян, обращаясь к бывшим властям.

По словам Пашинян, те, кто не признают силу народа, завтра, как и бывший президент Серж Саргсян, скажут: «Я ошибся».

«Кто такой олигарх, чтобы решать вопросы в Армении? Кто такие сидячие на корточках в подворотне пацаны, чтобы решать вопросы в Армении? Кто такие ворюги, чтобы решать что-то в Армении? В Армении все решили матери, которые [в дни апрельских акции протеста] со своими грудными младенцами в колясках вышли на улицы и перекрыли движение», - заявил премьер-министр Армении.

Пашинян выразил убежденность в том, что силы, выступающие против проведения досрочных выборов, не должны вообще получить голосов на предстоящих выборах. Но это, как подчеркнул он, должны решать люди во время голосования. «Те политические партии, которые сейчас говорят, что не поддержат досрочные выборы, констатируют свою политическую смерть, поскольку решение о проведении досрочных выборов приняли не мы, а народ», - заявил Пашинян.