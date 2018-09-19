«Новые власти Армении своими заявлениями создают напряженность на границе» - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что новые лица, пришедшие к власти в Армении, «не осознают своей ответственности, выступают с глупыми заявлениями, которые способствуют росту напряженности на армяно-азербайджанской границе».

Об этом Ильхам Алиев заявил на встрече с жителями Билясуварского (бывшего Пушкинского) района страны.

Это заявление президента Азербайджана звучит в ответ на вчерашний визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Нагорный Карабах.

Вчера Пашинян сообщил, что ситуация на передовой довольно напряженная, но «эту ситуацию можно считать стабильной и контролируемой».

Премьер-министр Армении встретился с президентом Нагорного Карабаха Бако Саакяном и представителями Армии обороны Карабаха и обсудил с ними военно-политическую ситуацию вокруг карабахской проблемы.

«Армянская сторона готова к миру, к действительно мирным переговорам, но она также готова к войне», - заявил Никол Пашинян, подчеркнув, что это не означает, что армянская сторона хочет войны.

Между тем, по словам Алиева, напряженность на передовой создают новые власти Армении, однако армия Азербайджана «дает достойный отпор».

«Сегодня армянская армия не может конкурировать с нами. Армения оказалась в крайне тяжелом положении. Режим криминальной диктатуры, руководившей Арменией 20 лет, пал. Я неоднократно говорил, что Арменией управляет группа бандитов, сегодня об этом говорит армянский народ. Но, к сожалению, новые лица, пришедшие к власти в Армении, не осознают своей ответственности, выступают с глупыми заявлениями и предпринимают шаги, способствующие напряженности на линии соприкосновения, на армяно-азербайджанской границе», - заверил своих соотечественников Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана вновь заявил, что, как во время апрельской четырехдневной войны 2016 года, так и в мае этого года азербайджанская армия «нанесла достойный контрудар по врагу», вплоть до того, что «взяла под контроль огромные территории» в Нахичеванском направлении, что, кстати, армянская сторона неоднократно категорически опровергала.

По словам Алиева, азербайджанская армия «несколько дней назад осуществила карательные действия в отношении противника».

«Наши солдаты проучили армян так, что вряд ли в ближайшее время они придут в себя», - заявил президент Азербайджана, добавив, что Азербайджан продолжит укреплять свою армию и выделять еще большие средства вооруженным силам.

Утверждения армянской стороны о том, что за последнюю неделю «армянские вооруженные силы были вынуждены нейтрализовать трех азербайджанских военнослужащих», официальный Баку опровергает.

«Пашинян с большим энтузиазмом представляет своему народу эту лживую информацию, пытаясь таким образом отвлечь внимание от своей неудачной политики», - заявило военное ведомство Азербайджана.

Между тем, по информации действующего в Берлине азербайджанского неправительственного интернет-портала «Мейдан ТВ», три дня назад среди азербайджанских военнослужащих был погибший. Речь, в частности, идет о 19-летнем азербайджанском военнослужащем Ибрагиме Джейхун оглу Аллахвердиеве.

В беседе с «Мейдан ТВ» родственник погибшего солдата Ильхам Джалилов сообщил, что Ибрагим Аллахвердиев служил в Физулинском районе и погиб три дня назад.

Добавим, что, по сообщению Министерства обороны Армении, сегодня, примерно в 13:30, на боевой оборонительной позиции одной из воинских частей ВС Армении, дислоцированной в северо-восточном направлении, по предварительным данным, в результате выстрела со стороны противника огнестрельное ранение в области шеи получил военнослужащий контрактной службы, рядовой Айказ Бабкенович Матевосян. По пути в госпиталь военнослужащий скончался.

В распространенном сегодня же комментарии пресс-секретаря МИД Армении о ситуации на границе Армении с Азербайджаном говорится, что «в последнее время Азербайджан регулярно обстреливает армяно-азербайджанскую государственную границу, нацеливаясь и нанося ущерб населенным пунктам, гражданским учреждениям и мирным жителям вдоль границы».

«Решительно осуждая действия Азербайджана, мы обращаем внимание международного сообщества, прежде всего сопредседателей Минской группы ОБСЕ на срочную необходимость обуздать Баку и привести его в конструктивное русло с целью предотвращения дальнейшей эскалации ситуации», - заявляет МИД Армении.