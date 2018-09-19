Комментарий пресс-секретаря МИД Армении о ситуации на границе Армении с Азербайджаном

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян выступил с комментарием о ситуации на границе Армении с Азербайджаном. Согласно пресс-службе МИД Армении, в комментарии говорится:

«В последнее время Азербайджан регулярно обстреливает армяно-азербайджанскую государственную границу, нацеливаясь и нанося ущерб населенным пунктам, гражданским учреждениям и мирным жителям вдоль границы.

Сегодня в результате обстрела с азербайджанской стороны погиб военнослужащий Республики Армения, рядовой Айказ Матевосян. Выражаем наши самые глубокие соболезнования семье, родственникам и сослуживцам покойного и заверяем, что будем продолжать решительно работать в направлении установления мира.

Подобные действия Азербайджана, направленные на эскалацию ситуации, а также звучащая из Баку воинственная риторика подрывают усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества, направленные на создание атмосферы, способствующей установлению мира.

Решительно осуждая действия Азербайджана, мы обращаем внимание международного сообщества, прежде всего сопредседателей Минской группы ОБСЕ на срочную необходимость обуздать Баку и привести его в конструктивное русло с целью предотвращения дальнейшей эскалации ситуации».