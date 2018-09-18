Пашинян: Мы готовы к миру, но мы также готовы к войне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, возвращаясь из Нагорного Карабаха, в прямом эфире на своей странице в Facebook рассказал о проведенном дне.

«Хочу сообщить, что ситуация на передовой довольно напряженная, но ее можно считать стабильной и контролируемой. Вооруженные силы Армении и Армия обороны уверенно контролируют ситуацию», - сказал премьер-министр.

«Мы обсудили с президентом Арцаха и представителями вооруженных сил нынешнюю ситуацию вокруг карабахской проблемы, обсудили наши позиции по этому вопросу. Также мы провели обсуждение по военно-политической ситуации и четко зафиксировали, что нет никаких сомнений в том, что наши вооруженные силы уверенно контролирует ситуацию и дают необходимый ответ на провокации вооруженных сил Азербайджана... Мы готовы к миру, к действительно мирным переговорам, но мы также готовы к войне. Это очень важная констатация, и я считаю, что это должно быть ясно всем и в Армении, и за ее пределами», - отметил премьер.

Премьер-министр также счел необходимым затронуть обсуждаемые в правительстве поправки в Налоговый кодекс: «Похоже, мы приходим к очень хорошему решению для таксистов-частников. Мы очень близки к принятию решения, согласно которому на территории Армении и, естественно, в Ереване таксисты-частники будут освобождены от всех налогов. Это, думаю, очень важное решение, потому что оно имеет также социальное значение. Потому что наши наблюдения показывают, что многие люди, которые имеют работу, решают социальные вопросы своих семей, подрабатывая в качестве таксистов».