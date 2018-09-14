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Армения

Сегодня в Елисейском дворце состоится встреча Пашинян-Макрон

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возлагает венок к памятнику Комитасу, Париж, 13 сентября 2018 г.

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Продолжается визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна во Францию, сегодня второй день визита.

Примерно в 15:00 по ереванскому времени в Елисейском дворце в Париже состоится встреча Пашиняна с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Запланирован рабочий обед.

Напомним, лидеры двух стран впервые встретились в Брюсселе на саммите НАТО.

В следующем месяце в рамках саммита Международной организации Франкофонии Макрон приедет в Армению.

Встреча Пашинян-Макрон в Брюсселе, 11 июля 2018 г.
Встреча Пашинян-Макрон в Брюсселе, 11 июля 2018 г.

В первый день рабочего визита Никол Пашинян провел встречу с представителями местной армянской общины. Вечером во время ужина он сказал, что в Армении произошла «очень простая вещь: граждане Армении поверили в себя, в этом заключается ключевое изменение».

Никол Пашинян подчеркнул, что сейчас в Армении, по сути, новая модель правления – прямая демократия, пояснив, что отныне будет больше задействован институт народных референдумов.

Премьер-министр вчера в центре Парижа возложил венок к памятнику Комитасу. Этот памятник создал скульптор Давид Ереванци. Он воздвигнут на берегу реки Сены, в самом сердце Парижа.

Сегодня запланирована также встреча премьер-министра Армении с мэром Парижа, а позже Пашинян вновь встретится с представителями армянской общины, на этот раз в большем формате. В этом собрании будут участвовать около 800 человек.

Франция, являясь одной из ключевых стран ЕС, традиционно считается дружественным Армении государством. Франция как законом, так и резолюцией признала Геноцид армян, даже была инициатива выдвинута по криминализации его отрицания, однако Конституционный совет страны признал принятый документ противоречащим Конституции.

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