На пост президента Федерации футбола Армении выдвинута кандидатура Артура Ванецяна

Федерация футбола Армении (ФФА) на своем официальном сайте опубликовала список кандидатов на должности президента ФФА и членов исполнительного комитета организации.

Всеми 23 членами Союза юридических лиц ФФА на пост президента Федерации футбола Армении выдвинута кандидатура директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна.

В состав исполкома выдвинуты еще 16 кандидатов, в том числе кандидатуры министра здравоохранения Арсена Торосяна, журналиста Армена Меликбекяна, министра территориального управления и развития Сурена Папикяна, помощника премьер-министра Арена Мкртчяна, заместителя министра иностранных дел Рубена Рубиняна, члена политсовета партии «Республика», бывшего президента ФФА, бывшего министра внутренних дел Сурена Абрамяна, депутата Национального собрания Алена Симоняна, президента ереванского футбольного клуба «Арарат», учредителя-сопредседателя Футбольной лиги Арцаха, бывшего футболиста сборной Армении Грача Йагана, делегата ФИФА Марины Ташчян (матери капитана национальной сборной Армении по футболу Генриха Мхитаряна).

В июле президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян заявил, что готов уйти с этого поста и лучшим кандидатом на пост президента федерации он считает директора СНБ Артура Ванецяна.

Выборы президента ФФА и членов исполкома состоятся 22 сентября на внеочередном собрании ФФА .