Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл в Париж.

Пашинян совершает двухдневный визит по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.

Лидеры двух стран впервые встретились в Брюсселе на саммите НАТО.

В октябре в Армению приедет Эмманюэль Макрон, чтобы вместе с лидерами ряда других франкоязычных стран принять участие в саммите Международной организации Франкофонии.

Сегодня премьер-министр Армении возложит венок к памятнику Комитасу, воздвигнутому в центре Парижа, после чего запланирована его встреча с представителями местной армянской общины.

Завтра начнется официальная часть визита: состоятся переговоры между Макроном и Пашиняном, премьер-министр Армении также посетит мэрию Парижа.

Франция, являясь одной из ключевых стран ЕС, считается дружественным Армении государством. Франция как законом, так и резолюцией признала Геноцид армян и даже приняла законопроекты, вводящие уголовное наказание за его отрицание, однако Конституционный совет страны признал их противоречащими Конституции.