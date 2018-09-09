По приглашению Макрона Пашинян отправится во Францию

14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится во Францию по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.

В ходе визита Пашинян также встретится с представителями армянской общины в Париже.

В начале августа супруга премьер-министра Анна Акопян побывала в Париже с неофициальным визитом. Там она познакомилась с работой структур армянской общины.

«Для меня было очень важно представиться перед нашей общиной, нашими соотечественника в качестве супруги нового премьер-министра, чтобы мы узнали друг друга. В этой связи я полностью удовлетворена, и я надеюсь, что это взаимно», - в интервью Nouvelles d'Arménie сказала Анна Акопян.

Акопян также коснулась деятельности фонда «Мой шаг» и программы «Женщины за мир».

«Фонд «Мой шаг» будет заниматься такими проблемами в Армении и диаспоре, которыми государство пока не может заниматься. Что касается программы «Женщины за мир», то она будет осуществляться для установления мира в Карабахе. В программе будут участвовать женщины, которые имеют влияние и авторитет в мире и которые своим голосом будут продвигать мир в Карабахе», - отметила супруга армянского премьера, добавив, что, возможно, в будущем в программу можно будет включить и азербайджанских женщин.

Отметим, что 11-12 октября в Ереване пройдет саммит Франкофонии, на котором также будет присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон.

Рузан Кюрегян, Париж