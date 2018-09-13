Парламент не может создать Следственную комиссию, если идет предварительное следствие – Марукян

Национальное собрание не может создать Следственную комиссию, если в данный момент идет предварительное следствие по делу. Сегодня на внеочередном заседании Национального собрания об этом заявил депутат фракции «Елк» Эдмон Марукян.

Отметим, что парламент обсуждает вопрос создания Следственной комиссии в связи с обнародованием аудиозаписи телефонного разговора глав Службы национальной безопасности (СНБ) и Специальной следственной службы (ССС).

«Мы изучили регламент НС, там есть ограничение на создание Следственной комиссии. Я просто удивлен, что вы не заметили это ограничение, и столько депутатов инициировали это заседание, потому что в ограничении ясно написано, что не может быть создана Следственная комиссия, если идет предварительное следствие, а по обоим случаям идет предварительное следствие, потому что есть пресс-релиз о том, что возбуждены уголовные дела по обоим случаям – и прослушки, и возможного вмешательства в следствие по уголовному делу. Следовательно, Национальное собрание не может создать такую комиссию, но созывается заседание по вопросу создания такой комиссии», - заявил Марукян.

Глава комиссии НС по государственно-правовым вопросам, депутат от Республиканской партии Армении (РПА), бывший генпрокурор Геворк Костанян на это ответил, что уголовное дело не возбуждено по факту препятствования правосудию.

«Конечно речь не идет о конктеных обстоятельствах, но эти аудиозаписи являются основанием для того, чтобы мы сделали предметом изучения вопросы гарантирования тайны этих телефонных разговоров в глобальном смысле и гарантирования права на справедливое судебное разбирательство», - сказал Костанян.

А республиканец Армен Ашотян высказал мнение, что уголовное дело было возбуждено «исключительно для пресечения и препятствования полноценному осуществлению парламентом своих конституционных прав».

Сегодня утром председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян объявил о том, что одна четверть от общего числа депутатов обратилась к нему с требованием создать Следственную комиссию «с целью изучения вопроса о фактах препятствования осуществлению правосудию, нарушения права на справедливое судебное разбирательство и конфиденциальности телефонных разговоров».

На днях в Интернете была распространена аудиозапись телефонного разговора, в ходе которого главы СНБ и ССС обсуждают дело о событиях 1 марта 2008 года.

В распространенной аудиозаписи, в частности, говорится о том, как один из судей позвонил директору СНБ и спросил, какое решение следует принять по вопросу меры пресечения в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года.

По факту обнародования аудиозаписи телефонного разговора глав СНБ и ССС было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 146 (Незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан) и п. 4 ч. 3 ст. 254 (Несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютере, компьютерной системе, сети или на машинных носителях,либо неправомерное завладение ею иным образом, либо перехват информации, передаваемой с использованием средств компьютерной связи, совершенные в целях получения информации, имеющей особую ценность) Уголовного кодекса РА.

В вчера по этому же факту было возбуждено еще одно уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 309 (Совершение должностным лицом умышленных действий, явно выходящих за пределы его полномочий) УК РА.