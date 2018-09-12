Все правильно, все точно - Пашинян о действиях полиции и СНБ после его вчерашнего распоряжения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня очень лаконично ответил на вопрос, о чем ему сегодня доложили руководители Службы национальной безопасности (СНБ) и Полиции после его вчерашнего распоряжения.

«Все правильно, все точно», - сказал Пашинян.

Вчера после опубликования и распространения скандальной аудиозаписи телефонного разговора глав СНБ и ССС, касающегося уголовного дела о событиях 1 марта 2008 года, уже вечером во время предвыборного митинга блока «Мой шаг» премьер-министр назвал произошедшее «заговором и преступлением против государственности Республики Армения», а затем поручил СНБ и полиции «в течение двух часов установить закон и порядок на всей территории страны».

Сегодня в СНБ и полиции Радио Азатутюн сообщили, что выполнили распоряжение премьер-министра, однако информацию пока не оглашают.

На вопрос, видит ли он в прослушивании разговора и опубликовании аудиозаписи внешний след, премьер-министр ответил отрицательно.

На вопрос, не станет ли напряженная внутриполитическая ситуация, сформировавшаяся после публикации аудиозаписи и жесткой реакции на это премьера, причиной того, чтобы парламент не захочет пойти в следующем году на самороспуск, как это планирует правительство, Никол Пашинян ответил: «Нет».