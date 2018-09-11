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Политика

Поддерживающие Пашиняна силы не считают, что его заявление было адресовано им

Премьер-министр Никол Пашинян на предвыборном митинге блока «Мой шаг», Ереван, 11 сентября 2018 г.

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Парламентские силы, поддерживающие правительство Никола Пашиняна, не считают, что вчерашнее заявление Пашиняна было адресовано им.

В самом начале избирательной кампании по выборам в Совет старейшин Еревана Пашинян сделал нашумевшее заявление, сказав, что есть участвующие в выборах политические силы, которые ведут теневые переговоры с Республиканской партией Армении (РПА).

«В контексте выборов мэра Еревана есть политические силы, которые в парламенте, в подворотнях, в ресторанах ведут переговоры с республиканцами: типа парни, можете на этих выборах поддержать нас своим ресурсом по фальсификации выборов, а мы, если победим на выборах мэра, сделаем так, чтобы внеочередные парламентские выборы не состоялись, парламент не был распущен, и вы еще несколько лет сохраните депутатский мандат. Парни и девушки, если ваша надежда – демобилизованные фальсификаторы РПА, то зачем вы вообще участвуете в выборах? На площади, во время интервью называют мое имя, говорят о революции, потом идут и просят, давайте соберемся «кинем» их и покончим с этой революцией. Не получится», - заявил Пашинян.

Наира Зограбян: Кто бы сегодня помог самой Республиканской партии

Кандидат в мэры Еревана от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян в связи с этим сказала: «Кто бы сегодня помог самой Республиканской партии».

«Ни один представитель «Процветающей Армении» не может иметь теневых договоренностей, будь то в ресторане, кафе или пабе, с каким-либо республиканским деятелем, как отметил премьер-министр, демобилизованным или не мобилизованным», - добавила она.

Армен Рустамян: За этим заявлением должны последовать шаги

По словам представителя АРФ «Дашнакцутюн» Армена Рустамяна, по сути, Пашинян сделал заявление о преступлении. Рустамян считает, что премьер-министр должен также назвать имена тех, кого имел в виду. Он заявил, что они не имеют отношения с сказанному Пашиняном, помимо ереванцев, им ничья поддержка не важна.

Кроме того, «Дашнакцутюн» является сторонницей досрочных парламентских выборов. «Сейчас мы много говорим о свержении конституционного строя, это самый лучший, яркий пример. Давайте раскроем, кто эти люди, кто хотят свергнуть конституционный строй, фальсифицируя выборы. Нельзя делать заявление и оставлять все так, как есть. За этим заявлением должны последовать шаги. Должно быть очень четко сказано, кто эти заговорщики, кто осуществляет заговор, должно быть доказано, и вопрос должен быть закрыт», - сказал Рустамян.

Тем не менее, Армен Рустамян считает, что из РПА делают «страшилку на выборах». «Якобы РПА сохранила столько потенциала, что машина фальсификаций все еще в ее руках, и эта машина вновь может заработать… Ведь очевидно, что невозможно осуществить массовые фальсификации в стране, где ты не имеешь полной власти. Это абсурд, такое исключено», - сказал депутат от АРФ «Дашнакцутюн».

Арам Саргсян не делит граждан Армении на революционеров и контрреволюционеров

По мнению председателя партии «Республика» Арама Саргсяна, ответить на вопрос о том, «кого имел в виду Пашинян», может лишь сам Пашинян, добавив, что слова премьер-министра можно отнести к кому угодно, в том числе и к ним.

На выборах мэра Ервана дороги трех партий-членов блока «Елк» разошлись. Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» решила бороться со своим кандидатом, а не присоединившиеся к Пашиняну в дни революции партии «Республика» и «Просвещенная Армения» - со своим.

Но Арам Саргсян утверждает, что они являются сторонниками проведения честных и справедливых досрочных выборов как мэра, так и парламента. «Мы, вообще придерживаемся того мнения, что в стране необходимы досрочные выборы», - сказал он.

По словам Саргсяна, он не делит граждан Армении на революционеров и контрреволюционеров, поэтому не считает, что встречаться, беседовать, куда-то идти с представителями бывших властей является преступлением.

«Если есть люди, которые будут голосовать за Артака Зейналяна, независимо от того, являются ли они представителями прежнего режима, я буду очень рад, потому что сочту, что среди имеющихся кандидатов они оценили те достоинства, которыми обладает Артак Зейналян. Они являются гражданами Республики Армения, они являются жителями Еревана, и если Артак Зейналян станет мэром Еревана, он будет и их мэром тоже. Это вопрос их выбора», - заявил Арам Саргсян.

Армен Ашотян: Пашинян подставляет своих сегодняшних политических союзников

Заявление Пашиняна не оставил без ответа и зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян, заявив: «Очевидно, что Никол Пашинян подставляет своих сегодняшних политических союзников и готов на все, чтобы обеспечить максимальное количество голосов для своего кандидата, который окажет ему дополнительную поддержку в вопросе организации досрочных парламентских выборов».

Ален Симонян: Адресат узнал себя в словах премьер-министра

У члена партии «Гражданский договор», депутата Алена Симоняна есть предположения о том, кого конкретно имел в виду премьер, но он предпочел не делиться своими предположениями, лишь сказал, что эта сила или силы представлены в Национальном собрании.

«Эта сила, эти люди узнали себя в выступлении господина Пашиняна и, думаю, сделали правильные выводы. А если не сделали выводов, то уверяю вас, сделают», - сказал он.

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